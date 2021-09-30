Взятка в $50 тысяч. В суде допросили бывшего следователя ГСБЭП

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и экс-заместителя руководителя аппарата правительства Бактыбека Калмуратова.

В ходе заседания допрошен свидетель — бывший следователь ГСБЭП Арзымат Арыков. Он рассказал, что расследовал уголовное дело об утилизации контрабандного утиного филе.

«Я проработал в ГСБЭП три года и ни разу не сталкивался с Эмилем Жамгырчиевым. Он не вызывал меня к себе и не давал каких-либо указаний по делу об утином филе. Когда мне отписали это дело, я вынес постановление о создании межведомственной комиссии. Мы перевозили товар с одного склада на другой, чтобы утилизировать контрабанду, но затем нас задержали сотрудники ГКНБ», — сказал Арзымат Арыков.

Свидетель отказался поддерживать показания, данные на следствии. По его словам, он не помнит, что говорил и подписывал во время допроса.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бактыбека Калмуратова задержали 19 октября 2020-го. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021 года ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест.