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Общество

Водитель маршрутки № 203, вытолкнувший женщину с ребенком, будет наказан

Управление городского транспорта мэрии города Бишкека пригласило на беседу руководителя ОсОО «Совет бригады», обслуживающего маршрут № 203, для принятия соответствующих мер в отношении водителя, который не пустил женщину с ребенком и коляской в салон буса. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, по итогам рассмотрения будут приняты соответствующие меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения водителя с работы.

В Бишкеке водитель маршрутки № 203 (госномер 01KG 256ADP) вытолкнул женщину с ребенком и коляской из салона. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208838/
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