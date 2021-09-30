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Общество

COVID-19 и сексуальное здоровье. Кыргызстанцы могут поучаствовать в исследовании

Научно-производственное объединение «Профилактическая медицина» начинает страновое онлайн-исследование I-Share о воздействии COVID-19 на сексуальное и репродуктивное здоровье и социальную жизнь кыргызстанцев. Об этом сообщили в ОО «Кыргызский альянс планирования семьи».

По их данным, опрос проводится при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения и содействии ОО «Кыргызский альянс планирования семьи». Он координируется Академической сетью по политике в области сексуального и репродуктивного здоровья (ANSER) и исследователями из Университета Северной Каролины.

Исследование, которое проводится также в более 30 государствах мира в формате онлайн-опроса, направлено на изучение влияния COVID-19 на семейную ситуацию, отношения и доступ к услугам охраны сексуального и репродуктивного здоровья, контрацепцию и дородовую помощь.

Принять участие в этом исследовании можно по ссылке. Сам опрос займет 15 минут.

Все полученные данные анонимны, и респондент может прекратить заполнение опросника в любой момент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208781/
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