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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 сентября облачно, вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День уменьшился до 11 часов 48 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Фучика, Ленской, Кронштадтской, Гагарина, Маликова (магазин «Народный»), жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Биримдик, Ахунбаева, Кара-Булак, Гул-Ордо, Ак-Доолот), «Арча-Бешик» (улицы Репина, Баха, Ахунбаева, Леваневского, Безымянная, Володайская), «Ак-Босого» (улица Чуй, 42-46), село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Ямбургская, Луговая, Мусулманкулова, 50 лет Победы, Ульяновская, Дачная, Береговая);
  • 9.30-18.30 — улица Токтоналиева, 84, отрезки улиц Фирсова, Элебесова, жилмассив «Токольдош» (улица Октябрьская).

  • 9.00-21.00 — район, ограниченный улицами Панфилова, Михаила Фрунзе, Манаса и линией железной дороги.

У кого намечается той

Гульчахра Токтосунова

Родилась 30 сентября 1947 года во Фрунзе. Искусствовед, заслуженный деятель культуры КР, член-корреспондент Национальной академии художеств, автор научных статей о кыргызском изобразительном искусстве.

Марат Ташбаев

Родился 30 сентября 1975 года в Караколе. Председатель Кыргызского общества глухих и слепых.

Памятные даты

Международный день переводчика

С 1991 года 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика.

Дата для праздника выбрана неслучайно, в этот день 30 сентября 420-го скончался Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков.

Куда сходить

Культура

  • выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208758/
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