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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 296 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 296 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 29 сентября:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 282;
  • Национальный хирургический центр — 4;
  • Клинический родильный дом № 2 — 10.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 178 тысяч 444 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208693/
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