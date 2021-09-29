Для зараженных COVID-19 свободны 296 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 296 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 29 сентября:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 282;

Национальный хирургический центр — 4;

Клинический родильный дом № 2 — 10.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 178 тысяч 444 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.