Внимание. Отрезок улицы Ахунбаева закроют на два дня

Завтра, 29 сентября, закроют отрезок улицы Ахунбаева от улицы Алыкулова до Кыр-Кыз. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По данным управления капитального строительства, участок будет закрыт 29 и 30 сентября. Эта необходимая мера для ремонта перекрестка на пересечении улиц Ахунбаева и Ашар. На нем уложат второй слой асфальтобетонного покрытия.

Альтернативными улицами для проезда будут Гагарина, Омур и Лущихина. В мэрии напомнили, что реконструкция улицы производится в рамках реализации проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет грантовых средств КНР.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан заранее планировать маршрут.