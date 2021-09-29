В Бишкеке 29 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День уменьшился до 11 часов 51 минуты.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Зеленой, Пушкина, Кулиева, Коммунаровой, Медина, Ак-Жол, Долон, Козу-Баглан, Республиканской, Манаса, Фурманова, Гагарина, Шербет, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Залкара, Калыгулбай, Гагарина Омуракунова, Тастар-Ата, Каркыра), «Колмо», «Алтын-Бешик», «Ак-Босого» (улицы Чуй-42 — Чуй-46), «Арча-Бешик» (улицы Кривоносова, Эртайлак, Алты-Тутун, Кара-Кужур, Садыбакасова, Кен-Суу, Камбар-Ата);

9.30-17.30 — улица Шакирова, 37, отрезки улиц Элебесова, Ормокоева, Маяковского, Иманалиева, Васильева, Рысмендиева, переулки Карагачевый, Орто-Токойский, жилмассив «Рухий Мурас» (улицы 1-4-я);

9.30-12.00 — улицы Ахунбаева, 106, 106а, 108, 108а, 110, 110а, Токтоналиева, 70, 72, 74, 76.

У кого намечается той

Сарулу Марат

Родился 29 сентября 1957 года. Заслуженный деятель культуры КР, кинодраматург, режиссер.

Жоламан Шаршенбеков

Родился 29 сентября 1999 года в селе Бала-Саруу Таласской области. Мастер спорта по греко-римской борьбе, участник Олимпиады в Токио.

Памятные даты

Всемирный день сердца

Впервые проведен в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Первоначально День сердца проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011-го у него фиксированная дата — 29 сентября.

Цель введения новой даты — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире.

По данным Всемирной федерации сердца, 80 процентов случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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