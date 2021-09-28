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Общество

В лесничестве Жергез на Иссык-Куле незаконно срубили 180 тянь-шаньских елей

В лесничестве Жергез незаконно срубили 180 тянь-шаньских елей. Об этом сообщили в Государственном комитете по экологии и климату.

Факты незаконной вырубки деревьев выявили специалисты ГКЭК совместно с сотрудниками Государственного агентства лесного хозяйства, УВД Иссык-Кульской области и Каракольского лесхоза. Они проводили в лесхозах Иссык-Кульской области рейд «Спасем лес!»

На территории лесничества Жергез во время проверки определена самовольная вырубка 180 деревьев тянь-шаньской ели. По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный государству, составил 572 тысячи сомов.

Сотрудники Госкомитета по экологии и климату составили соответствующие документы о незаконной рубке и передали следственному отделу Ак-Суйского РОВД для проведения дальнейших мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208576/
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