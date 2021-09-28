Язык вражды в социальных сетях Кыргызстана усиливается в преддверии выборов и в моменты политических кризисов. Об этом на Центральноазиатском форуме по управлению интернетом сообщила директор представительства Интерньюс Элина Каракулова.

«Подавляющее большинство постов и комментариев, сеющих вражду и рознь, исходят от фейковых аккаунтов. Чаще всего акцент в них идет на этничность, регионализм, хейт по гендерному признаку. Особенно ярко последний был выражен на парламентских выборах, когда в адрес кандидатов-женщин звучали оскорбления», — сказала она.

По словам Элины Каракуловой, госорганам необходимо усиливать работу в противодействии фейкам, а также сотрудничать с менеджерами крупных социальных сетей для их быстрого реагирования на различные информационные вбросы.