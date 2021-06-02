В НЦОМиД открыли отделение детской ортопедии

В Национальном центре охраны материнства и детства открыли отделение детской ортопедии. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, в 2013 году внутренним приказом учреждения в отделении хирургической инфекции выделено 15 коек для ортопедических больных. За восемь лет пролечено примерно 4 тысячи больных, прооперировано 2 тысячи 900.

В ведомстве отметили, что в связи с увеличением числа детей с ортопедической патологией для улучшения качественного обслуживания населения было необходимо открыть специализированное детское ортопедическое отделение на базе НЦОМиД на 25 коек. Чрезвычайно важным обстоятельством является то, что центр располагает современным диагностическим оборудованием, лабораторией, что позволяет точно установить диагноз.

«Открытие отделения детской ортопедии позволит пролечить больше детей, внедрить в практику новые современные методы лечения пациентов с ортопедическими патологиями. В перспективе планируется внедрить нейроортопедию, что позволит предоставлять современное лечение детей с ДЦП и сколиозами 3-4-й степеней», — заметила директор центра Гульзат Маймерова.

Ранее детское ортопедическое отделение по КР имелось только в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.