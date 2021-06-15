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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна. Минздравсоцразвития запустило электронный портал для волонтеров

Минздравсоцразвития при технической поддержке ГП «Соцсервис» запустило электронный портал для волонтеров. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, на нем могут зарегистрироваться организации и люди, желающие стать волонтерами в реагировании на COVID-19, для включения их в электронный реестр.

Электронный реестр волонтеров позволит пройти ускоренный курс обучения при поддержке и валидации Национального общества Красного Полумесяца в зависимости от дальнейших потребностей.

Кроме того, каждый волонтер сможет получить паспорт волонтера с персональным QR-кодом, что позволит ускорить процессы и координацию действий во всех регионах страны.

В ведомстве отметили, что в настоящее время Кыргызстан переживает третий подъем заболеваемости COVID-19, города Бишкек и Ош находятся в красной зоне по показателям COVID-19. Также отмечается рост заболеваемости почти во всех областях страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197760/
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