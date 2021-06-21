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Общество

Только в одной из пяти школ страны работают медики

Укомплектованность общеобразовательных школ медицинскими работниками не превышает 20 процентов, а в сельских школах их вообще нет. Такие данные приводит Минздравсоцразвития в проекте постановления кабмина «О вопросах школьной медицины». Ведомство вынесло документ на общественное обсуждение.

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Как отмечается в справке-обосновании, цель проекта — укрепление здоровья и улучшение качества медико-санитарного обслуживания детей в общеобразовательных организациях и приведение в соответствие стандартов организации медицинской помощи школьникам.

В ведомстве заявили, что состояние здоровья учащихся общеобразовательных школ с каждым годом ухудшается и вызывает особую тревогу.

За последние 20-25 лет недостаточность медицинских услуг в общеобразовательных школах становится одной из основных причин развития хронических заболеваний у детей и подростков.

По данным Нацстаткома на 2020/2021 год, общая заболеваемость среди детей составила 205 тысяч 897, более чем у 30 процентов школьников диагностируются хронические заболевания. В среднем за время обучения число здоровых школьников сокращается в пять раз.

Среди детской заболеваемости превалируют болезни органов дыхания (41 процент) и пищеварительной системы (25 процентов), идет тенденция нарастания таких заболеваний, как близорукость (миопия), сколиоз, нарушение осанки, нервно-психические, аллергические, онкологические и другие.

В МЗиСР заметили, что наряду с социальными факторами неблагополучное состояние здоровья школьника обусловлено в значительной степени и недостатками организации медико-санитарного обеспечения. Повсеместно отмечаются низкое качество медицинских услуг, эффективность и несвоевременность медицинских осмотров школьников.

Принятие настоящего проекта постановления повлечет дополнительные финансовые затраты из республиканского бюджета. Для первичного единовременного оснащения лекарственными средствами, оборудованием и заработной платой штатного специалиста одной школы до 800 учащихся необходимо предусмотреть 285 тысяч 827 сомов (и ежегодные на медикаменты и оплату труда — 94 тысячи 327), до 1,5 тысячи учащихся — 291 тысячу 474 сома (ежегодно — 99 тысяч 974), свыше 1,5 тысячи учащихся — 442 тысячи 311 сомов (ежегодно — 203 тысячи 161).

Вceгo на 2 тысячи общеобразовательных учреждений первоначально потребуется 571 миллион 600 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198369/
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