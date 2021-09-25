В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 31 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 853 человека, в больницах — 508. В том числе 41 человек — в крайне тяжелом состоянии, 155 — в тяжелом. Состояние 312 больных (или 61,4 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 107 человек, из них в Бишкеке — 57, Чуйской области — 23, Ошской — 1, Таласской — 4, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 172 тысячи 764 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.