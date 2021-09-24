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Общество

В Бишкеке пройдет полумарафон, посвященный сохранению снежного барса

В столице пройдет международный полумарафон, посвященный сохранению снежного барса. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, желающие принять участие могут выбрать любую из четырех дистанций: 1, 5, 14 и 21,1 километра. Также состоится забег Kid’s Run для детей от 3 до 10 лет.

Призовой фонд забега на 21,1 километра «Сохраним снежного барса» от титульного партнера составит 200 тысяч сомов.

«Часть средств со стартовых взносов будет направлена в GSLEP — Глобальную программу по сохранению снежного барса и его экосистем. По итогам сборов с забега-2019 на закупку 32 фотоловушек выделено более 1,4 миллиона сомов», — отметили в мэрии.

В этом году средства, собранные с вступительных взносов, планируется потратить на приобретение двух внедорожников «Нива» для дирекции биосферной территории «Иссык-Куль», занимающейся вопросами сохранения снежного барса.

Мероприятие пройдет 26 сентября. Бегуны стартуют с центральной площади Ала-Тоо.

«В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования пройдут с рядом ограничений и соблюдением социальной дистанции. Участникам выдадут маски и памятки по эпидбезопасности, в стартово-финишном городке установят стойки с антисептиками. Первые группы спортсменов выйдут на дистанцию в 7.00 и будут стартовать с интервалом в 2-5 секунд», — добавили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208288/
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