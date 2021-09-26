В Бишкеке 26 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +31 градус. День уменьшился до 12 часов.

Отключение света, газа, воды

9.00-19.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Ак-Сай, Арашан, Кошой).

У кого намечается той

Марат Сарулу

Родился 26 сентября 1957 года. Режиссер, сценарист.

Ольга Артамонова

Родилась 26 сентября 1977 года. Мастер спорта международного класса по дзюдо, тренер, участница летних Олимпийских игр в Сиднее, дважды бронзовый призер чемпионатов Азии.

Памятные даты

День донора крови Кыргызстана

День донора крови Кыргызстана отмечается в последнее воскресенье сентября.

Установлен постановлением правительства от 15 октября 1997 года в целях дальнейшего развития донорского движения, поднятия престижа доноров крови, воспитания молодежи в традициях гуманизма и бережного отношения друг к другу.

Согласно стандартам ВОЗ, на тысячу человек должно приходиться по 40 доноров. В Кыргызстане на тысячу населения всего шесть доноров.

День машиностроителя Кыргызской Республики

День машиностроителя установлен постановлением правительства КР от 22 сентября 1995 года в соответствии с пожеланиями трудящихся. Праздник отмечался в последнее воскресенье сентября в республике еще во времена СССР.

Машиностроение включает такие подотрасли, как электротехническая промышленность, химическое и нефтяное машиностроение, станкостроительное и инструментальное машиностроение, приборостроение, автомобильная промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение и другие.

Машиностроение Кыргызстана в настоящее время имеет небольшую долю в валовом промышленном производстве страны. Виды продукции немногочисленны, и объем производства невелик.

Всемирный день контрацепции

26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые отмечен Всемирный день контрацепции.



Всемирный день контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на людей репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно, и абортов), а главный девиз: Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility («Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность»).

Международный день глухих

Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, учрежден в 1951-м в честь создания Всемирной федерации глухонемых.

Цель дня — повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. Ведь, по статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, болезни или врожденных пороков.

Люди, которые меняли мир

Умер актер Суйменкул Чокморов

Фото из интернета. Суйменкул Чокморов

В 1992 году после продолжительной болезни скончался известный актер кино, художник Суйменкул Чокморов.

Он родился 9 ноября 1939-го в селе Чон-Таш.

С 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.

В кино пришел в 1967-м. Первой и сразу главной стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих фильмах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»). В 1970-1980 годах был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.

Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.

Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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