В Бишкеке 26 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +31 градус. День уменьшился до 12 часов.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-19.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Ак-Сай, Арашан, Кошой).
У кого намечается той
Марат Сарулу
Родился 26 сентября 1957 года. Режиссер, сценарист.
Ольга Артамонова
Памятные даты
День донора крови Кыргызстана
День донора крови Кыргызстана отмечается в последнее воскресенье сентября.
Установлен постановлением правительства от 15 октября 1997 года в целях дальнейшего развития донорского движения, поднятия престижа доноров крови, воспитания молодежи в традициях гуманизма и бережного отношения друг к другу.
Согласно стандартам ВОЗ, на тысячу человек должно приходиться по 40 доноров. В Кыргызстане на тысячу населения всего шесть доноров.
День машиностроителя Кыргызской Республики
День машиностроителя установлен постановлением правительства КР от 22 сентября 1995 года в соответствии с пожеланиями трудящихся. Праздник отмечался в последнее воскресенье сентября в республике еще во времена СССР.
Машиностроение включает такие подотрасли, как электротехническая промышленность, химическое и нефтяное машиностроение, станкостроительное и инструментальное машиностроение, приборостроение, автомобильная промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение и другие.
Машиностроение Кыргызстана в настоящее время имеет небольшую долю в валовом промышленном производстве страны. Виды продукции немногочисленны, и объем производства невелик.
Всемирный день контрацепции
26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые отмечен Всемирный день контрацепции.
Всемирный день контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на людей репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно, и абортов), а главный девиз: Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility («Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность»).
Международный день глухих
Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, учрежден в 1951-м в честь создания Всемирной федерации глухонемых.
Цель дня — повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. Ведь, по статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, болезни или врожденных пороков.
Люди, которые меняли мир
Умер актер Суйменкул Чокморов
В 1992 году после продолжительной болезни скончался известный актер кино, художник Суйменкул Чокморов.
Он родился 9 ноября 1939-го в селе Чон-Таш.
С 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.
В кино пришел в 1967-м. Первой и сразу главной стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих фильмах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»). В 1970-1980 годах был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.
Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.
Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).
Куда сходить
Культура
- выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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