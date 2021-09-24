COVID-19 в мире. Заразились более 230,5 миллиона, умерли более 4,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 513 тысяч 764 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 230 миллионов 564 тысячи 441 человек. Больше всего зараженных в США (42 миллиона 669 тысяч 89), Индии (33 миллиона 563 тысячи 421), Бразилии (21 миллион 308 тысяч 178), Франции (7 миллионов 68 тысяч 630), Великобритании (7 миллионов 601 тысяча 598), России (7 миллионов 248 тысяч 572), Турции (6 миллионов 960 тысяч 267), Аргентине (5 миллионов 246 тысяч 998), Иране (5 миллионов 493 тысячи 591), Колумбии (4 миллиона 946 тысяч 811), Испании (4 миллиона 943 тысячи 855), Италии (4 миллиона 649 тысяч 906) и Германии (4 миллиона 183 тысячи 672).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 718 тысяч 849. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 561 человека. В том числе в США всего скончались 684 тысячи 309 человек, Бразилии — 592 тысячи 964, Индии — 446 тысяч 50, Мексике — 274 тысячи 139, России — 197 тысяч 834, Великобритании — 136 тысяч 143 и Италии — 130 тысяч 551.

В Кыргызстане зарегистрировали 178 тысяч 123 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 947 тысяч 482, Узбекистане — 170 тысяч 520, Таджикистане — 17 тысяч 484.