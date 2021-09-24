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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Минздраве рассказали, в каких случаях переведут школы на онлайн

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио» назвал условия, при которых школы будут переходить на онлайн-обучение.

По его словам, сейчас и в вузах, и в школах проводятся профилактические мероприятия, работают медики.

«Если появится один-два случая в классе, закрываем его. Если же число заболевших увеличится, в зависимости от эпидситуации будем закрывать вузы и школы. Мы готовы к этому», — сказал он.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что с начала учебного года пока случаев не зафиксировано.

Напомним, учебный год начался 15 сентября в традиционной форме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208188/
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