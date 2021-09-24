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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеет 1 тысяча 393 человека, 207 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 393 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 858 человек, в больницах — 535. В том числе 42 человека — в крайне тяжелом состоянии, 165 — в тяжелом. Состояние 328 больных (или 61,3 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 92 человека, из них в Бишкеке — 48, Оше — 1, Чуйской области — 17, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 172 тысячи 657 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208165/
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