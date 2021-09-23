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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ремонт дорог в Бишкеке. Мэр Айбек Джунушалиев поручил ускорить работу

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил ускорить процесс ремонта дорог. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, градоначальник продолжает ознакомительные выезды в структурные подразделения мэрии. Накануне он побывал в Бишкекасфальтсервисе, где ознакомился с деятельностью предприятия и выразил недовольство организацией рабочего процесса.

«Айбек Джунушалиев поручил рассмотреть возможность открытия дополнительного производства на территории предприятия брусчатки, бордюров, арычных лотков, необходимых для нужд города. Также сказал о необходимости оптимизации контроля качества и ускорения процессов по ремонту, установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки на городских дорогах», — отметили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208106/
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