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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 445 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 445 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 23 сентября:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 277;
  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Городская клиническая больница № 6 — 76;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 13;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 74.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 178 тысяч 36 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208083/
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