Для зараженных COVID-19 свободны 445 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 445 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 23 сентября:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 277;
- Национальный хирургический центр — 5;
- Городская клиническая больница № 6 — 76;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 13;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 74.
С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 178 тысяч 36 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.