Для зараженных COVID-19 свободны 445 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 445 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 23 сентября:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 277;

Национальный хирургический центр — 5;

Городская клиническая больница № 6 — 76;

Национальный центр кардиологии и терапии — 13;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 74.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 178 тысяч 36 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.