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Общество
Сюжет: COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о провале цели по вакцинации от COVID-19

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что в 50 странах мира, в основном африканских, к концу сентября не удастся достичь поставленной ранее цели по охвату не менее 10 процентов населения прививками от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

По его словам, из обещанного странами с высокими доходами другим государствам 1 миллиарда доз вакцины реально было предоставлено менее 15 процентов.

«Нам необходима сегодня твердая глобальная приверженность поддержке вакцинации по меньшей мере 40 процентов населения каждой страны к концу года и 70 процентов — к середине 2022 года», — сказал он. Для этого, по его словам, сейчас необходимы 2 миллиарда доз для стран с низкими и средними доходами.

Тедрос Гебрейесус отметил, что почти 90 процентов богатых стран уже достигли поставленной ВОЗ цели охватить к концу сентября вакцинацией от COVID-19 не менее 10 процентов населения. Однако 50 государств этого не достигнут, в основном, это страны Африки.

Глава ВОЗ призвал страны и компании, которые контролируют глобальное снабжение вакцинами, выполнить свое обещание поделиться препаратами. По его мнению, мир нуждается в более сильной, устойчиво финансируемой и наделенной полномочиями ВОЗ в центре глобальной архитектуры здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208077/
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