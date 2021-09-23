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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 230 миллионов, умерли более 4,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 536 тысяч 874 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 230 миллионов 50 тысяч 677 человек. Больше всего зараженных в США (42 миллиона 543 тысячи 365), Индии (33 миллиона 531 тысяча 498), Бразилии (21 миллион 283 тысячи 567), Франции (7 миллионов 61 тысяча 323), Великобритании (7 миллионов 565 тысяч 751), России (7 миллионов 227 тысяч 549), Турции (6 миллионов 932 тысячи 423), Аргентине (5 миллионов 245 тысяч 265), Иране (5 миллионов 477 тысяч 229), Колумбии (4 миллиона 945 тысяч 203), Испании (4 миллиона 940 тысяч 824), Италии (4 миллиона 645 тысяч 853) и Германии (4 миллиона 173 тысячи 357).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 718 тысяч 849. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 173 человека. В том числе в США всего скончались 681 тысяча 185 человек, Бразилии — 592 тысячи 316, Индии — 445 тысяч 768, Мексике — 273 тысячи 391, России — 197 тысяч 32, Великобритании — 135 тысяч 961 и Италии — 130 тысяч 488.

В Кыргызстане зарегистрировали 178 тысяч 36 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 944 тысячи 733, Узбекистане — 169 тысяч 989, Таджикистане — 17 тысяч 484.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208075/
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