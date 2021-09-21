21:44
USD 84.80
EUR 99.29
RUB 1.16
Общество

На этой неделе Кыргызский государственный театр кукол открывает 83-й сезон

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева 26 сентября покажет спектакль «Солнечный зайчик». Об этом 24.kg сообщили в театре.

Этим представлением открывается 83-й сезон.

«Спектакль «Солнечный зайчик» рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир», — отметили в театре.

Зрителей просят соблюдать масочный режим и дистанцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207827/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Артисты театра кукол покажут спектакль ко Дню независимости Кыргызстана
В Театре кукол состоялась премьера спектакля «Кошки-мышки»
Кыргызский государственный театр кукол приглашает на спектакль
Там, где оживают куклы
Популярные новости
Домогательства в&nbsp;СИЗО. Конфликт вышел на&nbsp;новый уровень Домогательства в СИЗО. Конфликт вышел на новый уровень
Племянница Курманбека Бакиева вышла в&nbsp;Турции замуж за&nbsp;сына депутата Племянница Курманбека Бакиева вышла в Турции замуж за сына депутата
Кто и&nbsp;зачем? В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стадионе &laquo;Спартак&raquo; собралось около 500 молодых людей Кто и зачем? В Бишкеке на стадионе «Спартак» собралось около 500 молодых людей
Дешевеют только бараки, или Что происходит на&nbsp;рынке недвижимости Дешевеют только бараки, или Что происходит на рынке недвижимости
Бизнес
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на&nbsp;российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
21 сентября, вторник
21:25
На этой неделе Кыргызский государственный театр кукол открывает 83-й сезон На этой неделе Кыргызский государственный театр кукол о...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 сентября: днем будет тепло
20:45
На тротуаре стоят столики. В мэрии отреагировали на жалобу горожанина
20:24
Первый операционный центр по чрезвычайным ситуациям открыли в Кыргызстане
20:02
Нацбанк отозвал лицензии у платежной организации