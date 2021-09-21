На этой неделе Кыргызский государственный театр кукол открывает 83-й сезон

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева 26 сентября покажет спектакль «Солнечный зайчик». Об этом 24.kg сообщили в театре.

Этим представлением открывается 83-й сезон.

«Спектакль «Солнечный зайчик» рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир», — отметили в театре.

Зрителей просят соблюдать масочный режим и дистанцию.