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Общество

Кыргызский театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Странник Кранц»

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева 15-16 февраля приглашает на премьеру спектакля «Странник Кранц» по пьесе Генриха Дика. Об этом сообщается на страницах театра в соцсетях.

«Автор необыкновенно сказочной пьесы призывает нас оглянуться вокруг и заметить хрупкость окружающего мира. В простом полевом цветке увидеть и понять прелесть и уникальность, задуманные природой: в серой повседневности разглядеть яркие краски, ощутить радость и счастье от восприятия первозданной красоты мира природы», — говорится в описании постановки.

Авторы пытаются обратить внимание молодого поколения на проблему экологии, окружающей среды, а также призвать людей к сохранению нашей планеты.

Режиссер-постановщик — народный артист КР Нурлан Асанбеков.
Композитор — Александр Юртаев.
Художник-постановщик — Инна Конева.
В ролях — Ырыскелди Жакыпбеков, Шарапат Кадыралива, Эламан Абакиров, Дастан Эшимбеков, Гульзана Эркимбаева, Людмила Горохова, Майрам Момунтаева, Анастасия Карелина, Каринэ Саркисян, Элмира Керимкулова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320007/
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