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Общество

Кыргызский театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Карлик Нос»

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева 22 июня приглашает на премьеру спектакля «Карлик Нос» по мотивам сказки Вильгельма Гауфа. Об этом сообщается на страницах театра в соцсетях.

История карлика Носа и его подруги Мими — это история воспитания чувств, рассказ о том, как невзгоды и страдания закаляют душу, раскрывая в ней глубины человечности.

Режиссер-постановщик: Борис Ходырев.

Художник-постановщик: Андрей Степанов.

Композитор: Александр Михайлов.

Инсценировка: Борис Ходырев.

В ролях: Санжар Качкынбеков, Элеман Абакиров, Каринэ Саркисян, Шарапат Кадыралиева, Людмила Горохова, Самат Кадыралы уулу, Дастан Эшимбеков, Жаркынбай Садыкбек уулу, Гульзана Эркимбаева, Майрам Момунтаева, Анастасия Карелина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333601/
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