Для зараженных COVID-19 свободны 428 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 428 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 21 сентября:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 270;

Национальный хирургический центр — 8;

Городская клиническая больница № 6 — 72;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 78.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 177 тысяч 869 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.