Нет денег. В мэрии Бишкека объяснили, почему не сделан тротуар на улице Жумабека

На завершение тротуара на улице Жумабека не заложили средства в бюджете. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

«По информации Бишкекасфальтсервиса, на незавершенные объекты до 2021-го финансовые средства не выделялись. При дополнительном финансировании вопрос будет рассмотрен», — отметили в муниципалитете.

Напомним, ранее читатель сообщил, что на улице Жумабека два года не могут заасфальтировать тротуар, хотя на проезжей части обновили покрытие в 2019 году.

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