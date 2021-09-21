09:23
USD 84.80
EUR 99.29
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Нет денег. В мэрии Бишкека объяснили, почему не сделан тротуар на улице Жумабека

На завершение тротуара на улице Жумабека не заложили средства в бюджете. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

«По информации Бишкекасфальтсервиса, на незавершенные объекты до 2021-го финансовые средства не выделялись. При дополнительном финансировании вопрос будет рассмотрен», — отметили в муниципалитете.

Напомним, ранее читатель сообщил, что на улице Жумабека два года не могут заасфальтировать тротуар, хотя на проезжей части обновили покрытие в 2019 году.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207745/
просмотров: 401
Версия для печати
Материалы по теме
На улице Жумабека в Бишкеке два года не могут заасфальтировать тротуар
В мэрии Бишкека напомнили, на каких улицах продолжается ремонт
Улицы Жукеева-Пудовкина и Матросова к учебному году откроют частично
Мэрия Бишкека обещает сегодня открыть 11 улиц для проезда транспорта
Арык вдоль Южной магистрали засыпан камнями
В Бишкеке после ремонта открыли для проезда улицу Армейскую
В Бишкеке тестируют новые технологии для нанесения разметки
На затянувшийся ремонт улицы Руставели в Бишкеке жалуются горожане
Отрезок улицы Панфилова в Бишкеке временно будет двусторонним
В Бишкеке после ремонта открыли для проезда еще две улицы
Популярные новости
Племянница Курманбека Бакиева вышла в&nbsp;Турции замуж за&nbsp;сына депутата Племянница Курманбека Бакиева вышла в Турции замуж за сына депутата
Домогательства в&nbsp;СИЗО. Конфликт вышел на&nbsp;новый уровень Домогательства в СИЗО. Конфликт вышел на новый уровень
Кто и&nbsp;зачем? В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стадионе &laquo;Спартак&raquo; собралось около 500 молодых людей Кто и зачем? В Бишкеке на стадионе «Спартак» собралось около 500 молодых людей
Дешевеют только бараки, или Что происходит на&nbsp;рынке недвижимости Дешевеют только бараки, или Что происходит на рынке недвижимости
Бизнес
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
21 сентября, вторник
09:16
Президент Кыргызстана примет участие в общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН Президент Кыргызстана примет участие в общих дебатах Ге...
09:15
Внимание, розыск! В Чуйской области пропала 16-летняя Хадича Болотбекова
09:13
В Бишкеке в районе госрезиденции сбили сотрудника «Тазалыка»
09:04
Жаль. Лучший пресс-секретарь — Жибек Каракеева — решила уволиться из «Тазалыка»
08:58
Запрет на въезд таджикских студентов: пояснение Министерства образования и науки