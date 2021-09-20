Завтра в некоторых районах Бишкека не будет горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — «Северэлектро» будет проводить ремонтные работы на трансформаторной подстанции, которая находится в котельной «Ротор».

По этой причине коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» будет вынуждено приостановить подачу горячей воды с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

улица Курчатова, 9/1, 109/1;

улица Бакаева, 132а, 132б, 132в;

улица Ахунбаева, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 190/1, 190/2;

улица Грибоедова, 16а, 16б;

улица Тыналиева, 1/2, 2/6, 2/7а, 2/7б, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3, 7, 9, 9/1, 9/4, 11б, 36;

микрорайон «Джал-23», 6/1, 6/2, 15/1, 18/2, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 98;

микрорайон «Джал-29», 1, 2, 3, 3/3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 9, 10, 11, 11в, 12, 14, 15, 16, 38, 39, 39/1, 41, 45/2;

микрорайон «Джал-30», 43.

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства.