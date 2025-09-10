Часть жилых домов Бишкека 11 сентября останется без горячей воды

В Бишкеке 11 сентября 2025 года пройдут работы на тепловых сетях, в связи с чем временно приостановят подачу горячей воды. Об этом сообщило МП «Бишкектеплосеть».

С 09.00 до 18.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Гоголя — 114, 116, 116/1, 116/2, 179, 191;

улица Фрунзе — 428б, 423, 425;

улица И.Жумабека — 79/164;

улица Семашко — 5, 7, 9.

С 09.00 до 16.00 отключение ожидается по другим улицам:

улица Д.Шопокова — 119;

улица С.Ибраимова — 108а, 108б, 181, 146а, 146;

проспект Чуй — 151;

улица А.Огонбаева — 222;

улица Ю.Абдахманова — 199;

улица И.Усенбаева — 140;

улица Кузнечная Крепость — 487 (Баня № 2).

В «Бишкектеплосети» принесли извинения за временные неудобства и попросили жителей отнестись с пониманием.