12:31
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Общество

Горячую воду в Бишкеке еще не отключили, а она холодная. Инженер назвал причину

Заместитель главного инженера по внутридомовым системам муниципального предприятия «Бишкектеплосеть» Юрий Дмитрущенко рассказал в эфире «Биринчи радио», почему вместо горячей воды в домах бишкекчан течет холодная.

По его словам, временные сбои — нормальная ситуация, которая решается.

Второй фактор — в летний период нужно потреблять воду, чтобы она не застаивалась в трубах. Иначе будет остывать. Причина — повсеместная установка водонагревательных приборов, которые усугубляют проблему.

«Поэтому мы просим жителей не пользоваться такой техникой — это альтернатива только на время отключения горячей воды. Плюс водонагреватель создает проблему перетока. Неправильное использование приводит к тому, что холодная вода попадает в трубопровод горячего водоснабжения, поэтому вода теплая или вообще холодная, вплоть до того, что во всем доме будет холодная вода или даже в соседних домах из-за нескольких потребителей, которые неправильно пользуются водонагревателями», — пояснил Юрий Дмитрущенко.

Напомним, горячее водоснабжение в столице отключат с 1 апреля по 10 мая для проведения профилактических и ремонтных работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368001/
просмотров: 210
Версия для печати
30 марта, понедельник
12:27
Депутат предлагает направлять деньги доноров на установку видеокамер в детсадах Депутат предлагает направлять деньги доноров на установ...
12:25
«С коня упал, а седло не отпускает». Депутат об амбициях и доходах Болтурука
12:23
Около 500 журавлей заметили в Кыргызстане: редкое природное зрелище
12:17
Горячую воду в Бишкеке еще не отключили, а она холодная. Инженер назвал причину
12:05
Почти 69 процентов тепловых сетей в Бишкеке физически изношено