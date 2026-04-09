«Бишкектеплосеть» ответила депутату БГК о ежегодном отключении горячей воды

Заместитель председателя постоянной комиссии Бишкекского горкенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии Рысбай Аматов поинтересовался у городских служб, почему так надолго отключают горячую воду каждый год.

«Раньше было 30 дней, теперь отключают на 60. В других городах нет таких сроков», — недоумевает он.

Директор МП «Бишкектеплосеть» Уран Раимбеков поправил депутата, уточнив, что отключение горячего водоснабжения составляет 40 дней с 2024 года, но никак не 60 дней.

По его словам, сроки определены для ремонта теплосетей и оборудования. Сравнение с другими населенными пунктами неуместно, поскольку в них, как правило, есть несколько источников тепла и горячей воды.

«Например, в Алматы четыре крупных источника. В Москве — более 70, а у нас один — ТЭЦ Бишкека. К тому же не только теплосети нуждаются в ремонте, оборудование теплоцентрали тоже. Есть работы, которые можно проводить только при полной остановке подачи воды», — добавил он.

Отметим, практика отключения горячей воды для ремонта сетей есть во многих городах других стран.

В Бишкеке с 1 апреля ее подача приостановлена до 10 мая для проведения профилактических и ремонтных работ.