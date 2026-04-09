Общество

«Бишкектеплосеть» ответила депутату БГК о ежегодном отключении горячей воды

Заместитель председателя постоянной комиссии Бишкекского горкенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии Рысбай Аматов поинтересовался у городских служб, почему так надолго отключают горячую воду каждый год.

«Раньше было 30 дней, теперь отключают на 60. В других городах нет таких сроков», — недоумевает он.

Директор МП «Бишкектеплосеть» Уран Раимбеков поправил депутата, уточнив, что отключение горячего водоснабжения составляет 40 дней с 2024 года, но никак не 60 дней.

По его словам, сроки определены для ремонта теплосетей и оборудования. Сравнение с другими населенными пунктами неуместно, поскольку в них, как правило, есть несколько источников тепла и горячей воды.

«Например, в Алматы четыре крупных источника. В Москве — более 70, а у нас один — ТЭЦ Бишкека. К тому же не только теплосети нуждаются в ремонте, оборудование теплоцентрали тоже. Есть работы, которые можно проводить только при полной остановке подачи воды», — добавил он.

Отметим, практика отключения горячей воды для ремонта сетей есть во многих городах других стран.

В Бишкеке с 1 апреля ее подача приостановлена до 10 мая для проведения профилактических и ремонтных работ.
Материалы по теме
Горячую воду в Бишкеке еще не отключили, а она холодная. Инженер назвал причину
Почти 69 процентов тепловых сетей в Бишкеке физически изношено
В Бишкеке отопительный сезон завершится 25 марта, горячую воду отключат в апреле
В части Бишкека 11 ноября отключат отопление и горячее водоснабжение
Прорыв теплосети. 7-й микрорайон и «Асанбай» остались без тепла и горячей воды
В части Бишкека 30 сентября отключат горячую воду
Прорыв теплосети. В части Бишкека 19 сентября отключат горячую воду
Прорыв теплосети. В части Бишкека 17 сентября временно отключат горячую воду
Часть жилых домов Бишкека 11 сентября останется без горячей воды
В зданиях Бишкека на улице Саманчина отключили горячую воду
Популярные новости
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Бизнес
&laquo;Капитал Банк&raquo;: SWIFT-переводы в&nbsp;юанях&nbsp;&mdash; надежный инструмент для расчетов «Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
MBANK провел финансовые уроки для школьников и&nbsp;студентов в&nbsp;рамках GMW 2026 MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
Воздух в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;покупка квартиры: что важно при выборе жилья в&nbsp;2026 году Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10&nbsp;лет: большой юбилей и&nbsp;10&nbsp;крутых подарков Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
