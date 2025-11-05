21:52
Общество

Прорыв теплосети. 7-й микрорайон и «Асанбай» остались без тепла и горячей воды

В микрорайонах № 7 и «Асанбай» отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщает МП «Бишкектеплосеть».

По его данным, ограничения связаны с прорывом на магистральной тепловой сети диаметром 400 миллиметров в 7-м микрорайоне.

Отключение коснулось домов:

  • микрорайон «Асанбай», дома № 2, 2а, 3, 3в, 4, 8, 8/1, 8/3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 17/1, 18, 19, 21, 23/2, 25, 27, 28, 29;
  • 7-й микрорайон, дома № 53/2, 53/3, магазин «Глобус» и реабилитационный центр.

Ведутся ремонтные работы, сроки восстановления уточняются.
