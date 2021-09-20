В Кыргызстане лечение от коронавирусной инфекции получает 1 тысяча 459 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 868 человек, в больницах — 591. В том числе 48 человек — в крайне тяжелом состоянии, 172 — в тяжелом. Состояние 366 больных (или 61,9 процента) оценивают как средней тяжести, пять пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 72 человека, из них в Бишкеке — 39, Чуйской области — 10, Таласской — 5, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 5.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровел 172 тысячи 261 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.