Сюжет по теме Дело о захвате власти

В Кыргызстане сообразили очередное уголовное дело — о якобы подготовке к захвату власти. Основано оно на странной аудиозаписи и обращении отдельных деятелей культуры с требованием наказать определенных политиков. Так получилось, что среди фигурантов много тех, кто намерен идти на выборы в Жогорку Кенеш, и явно не с партиями власти.

В частности, арестовали бывших заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова и члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В деле также фигурируют депутаты парламента Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, бывший президент Алмазбек Атамбаев (в СИЗО ГКНБ с августа 2019 года), экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, бывшие нардепы Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызкан Джолдошова и представитель партии «Улуу Кыргызстан» Азамат Мусакеев.

Сюжет по теме Ситуация с «Кумтором»

По делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Джоомарта Оторбаева. «Следствие установило, что он, будучи главой правительства, оказал давление на комиссию ГАООСиЛХ по проведению экологической экспертизы по Генеральному плану рудника «Кумтор» в нарушение требований Водного кодекса и Закона «О воде». В интересах иностранной компании «Кумтор Голд Компани» Джоомарт Оторбаев принял распоряжение и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов», — сообщили в ГКНБ.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Обвиняемыми проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнего приговорили к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву и Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что аресты политически мотивированы.

Сюжет по теме Дело энергетиков

Интересно, что в это же время глава государства Садыр Жапаров помиловал двух фигурантов уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека, признанных судом виновными в коррупции. Экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и бывшего директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова уже освободили из мест лишения свободы.

В марте Верховный суд отказал в пересмотре этого скандального дела. По нему к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Экс-премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы, но покинул страну.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Когда очень сильно хочется в парламент

Фото 24.kg. На старт предвыборной гонки вышли более 70 политических партий

Участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября, намереваются 75 партий из 290 зарегистрированных Минюстом. Очевидно, что до 29 октября — начала агитационной кампании — дойдут не все и список потенциальных участков еще существенно сократится. Подробнее в материале «Выборы-2021 как политическая рулетка для кандидатов и их спонсоров».

Сейчас непростое время для политиков. Еще до официального объявления даты выборов начались переговоры по слиянию. Желающих попасть в парламент много, а количество мандатов, финансовые ресурсы, стартовый капитал и электорат ограничены. Подробнее — «Выборы-2021. Партийные объединения: кто, с кем и почему».

28 ноября состоятся выборы депутатов Жогорку Кенеша. Согласно принятому парламентом новому избирательному закону, вводится смешанная — мажоритарно-пропорциональная система голосования с открытыми партийными списками. Член ЦИК Кайрат Маматов в интервью 24.kg заявил, что беспокоиться не нужно — с подведением итогов выборов проблем не возникнет. А вот насколько честно пройдут выборы, зависит от участников кампании — партий, кандидатов и самих избирателей.

Жажда новых тарифов на свет

Фото из интернета. Энергетики не спешат проводить реформы в секторе, но настойчиво требуют увеличить тарифы

Проект среднесрочной тарифной политики вызвал бурные дискуссии в обществе, в частности, критике его подвергли бизнес-ассоциации. Документ обсуждают с весны. В него внесли правки, и сейчас ССТП проходит процесс согласования в администрации президента и аппарате кабинета министров. Министерство экономики и финансов выступило против проекта. Ведомство считает, что некоторые пункты необходимо пересмотреть. Подробнее — «Новая тарифная политика. Кому выгодно создавать условия для коррупционных схем».

Больше взять, ничего не давая

Международный деловой совет провел анализ новой редакции Налогового кодекса. Эксперты считают, что документ нуждается в серьезной доработке. В противном случае он может привести к серьезным проблемам. В новом Налоговом кодексе больше рисков, чем преимуществ. Подробнее в материале «Новый Налоговый кодекс. За что власти так душат кыргызстанцев».

Экономика восстанавливаться не спешит

Экономика Кыргызстана второй год не может оправиться от шоков, связанных с пандемией коронавируса и политическими событиями. По итогам августа падение ВВП замедлилось, но до роста еще далеко. Кроме того, продолжают увеличиваться цены на продукты питания. Подробнее в обзоре «Итоги августа. ВВП выравнивается, но цены продолжают расти».

Насколько подорожает проезд в Бишкеке

Фото из интернета. В Бишкеке второй год не могут решить вопрос тарифов на проезд в общественном транспорте

В конце сентября должен решиться вопрос повышения тарифа на проезд в Бишкеке. Он включен в повестку дня очередной сессии депутатов столичного городского кенеша. Но где они поставят запятую во фразе «поднять нельзя оставить», пока неизвестно. В мэрии утверждают, что если стоимость проезда не повысить, то столица вообще может остаться без транспорта. Подробнее о ситуации в материале «Тарифы на проезд. Как в БГК пытаются всем угодить».

Золото против уникальной природы

Сарычат-Эрташский заповедник находится в Иссык-Кульской области. Вокруг него периодически возникают какие-то конфликты. Но если в одних случаях защищать родную природу начинают задолго до возможных проблем, а в других закрывают глаза на деятельность в заповеднике. Последний раз неизвестные пытались проложить через заповедник дорогу без разрешения. Подробнее — «Сарычат-Эрташский заповедник. Как инвесторы его едва не раскатали бульдозерами».

Куда исчезли пригородные бусики

Уехать вечером из Бишкека в Чуйскую область последние пару месяцев — настоящий квест. Каждый вечер сотни людей едут на «Шлагбаум» в надежде на то, что удастся попасть домой без приключений. Но чаще всего так не получается. Либо нет маршруток, либо стоимость проезда взлетает в разы. Только чиновники Минтранса не замечают проблемы. У них все и всегда хорошо. О сложившейся ситуации в фоторепортаже 24.kg.

Образование в Кыргызстане развивается только в программах чиновников

С начала 2000-х в Кыргызстане написали несколько программ развития образования. Каждый раз нам обещают полный охват школ ремонтом, улучшение обеспеченности учебниками и компьютерами, развитие инклюзивной среды. Кабмин уже сообщил о работе по открытию мультимедийных классов. Звучит классно, а в реальности все очень грустно. Подробнее о ситуации в материале «Не хватает школ, педагогов, книг. Как начинается учебный год в Кыргызстане».

Испанец и француз — как они хотят изменить Бишкек

Фото из личного архива. Вера Ли и Джеймс Хашим

Джеймс Хашим приезжает в Бишкек уже третий раз. Впервые в столице Кыргызстана побывал весной, и ему так понравились город и его жители, что он захотел открыть ресторан испанской кухни. В интервью 24.kg он рассказал о впечатлениях от Бишкека и планах на будущее.

Проект «Экопарк «Карагачевая роща» задумывался еще в 2009 году, однако воплотить его в жизнь удалось лишь спустя девять лет — весной 2018-го. Француз Филипп Буазо, занимающийся спасением уникального бишкекского парка, признает: самое тяжелое, с чем он когда-либо сталкивался в Кыргызстане, — это бюрократия. Подробнее в материале «Филипп Буазо. Француз, спасающий Карагачевую рощу».

Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg

Фото Жениша Омурзакова. Джайлоо Кол-Тетири, Нарын

На дворе вновь воскресенье, значит, пришло время любоваться красотами Кыргызстана. В нашей рубрике все еще царит летнее настроение, и это прекрасно. Надо как можно больше забрать с собой прекрасных и теплых воспоминаний перед грядущим увяданием природы. Подробнее — «Мгновения жизни. «Теплые ключи» и нарынское джайлоо».

Выставка в Бишкеке, которую нужно увидеть

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проходит выставка «Кешик-VR». «Кешик в традициях кыргызского народа несет сакральный смысл передачи гостинцев с важного для человека тоя как желание поделиться доброй энергией с детьми, внуками, близкими. Но что мы передадим как кешик потомкам, какие «объедки» Земли мы оставим, пока зависит от нас», — объясняет название выставки ее куратор Чолпон Тентиева.