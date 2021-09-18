Беспилотники над Иссык-Кулем. Россияне показали возможности новейшей техники

На Иссык-Куле прошли кыргызско-российские учения по использованию беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. На полигоне корреспондент 24.kg оказался единственным из представителей СМИ.

Утром несколько машин двинулись в сторону села Ананьево. С основной трассы вскоре свернули на грунтовую дорогу и направились к горам. Конечная точка — огромное поле, заросшее кустарником.

Перед началом учений провели тщательный инструктаж: объяснили, какие моменты, показанные на специальном полигоне, не должны попасть в печать.

Многие из участников мероприятия занимаются оперативной работой и новейшими разработками беспилотных летательных аппаратов, поэтому фотографировать их строго запрещено. Несколько раз ко мне подходил человек в камуфляже и просил удалять фотографии.

На учениях собралась представительная делегация из РФ — силовики, сотрудники МИД и российские производители.

Новейшая техника, которую продемонстрировали российские специалисты, впечатляет с первых минут.

Фото Юрия Кузьминых. Контейнеры, в которых находятся беспилотники

«Техника не стоит на месте. За несколько лет она шагнула так далеко вперед, что трудно представить, чем нас порадуют производители в ближайшее время, — говорит полковник Росгвардии. — Для нас на службе это уже будни. Дроны мы постоянно используем во время спецмероприятий. Они значительно облегчают разведку местности. Вся картинка как на ладони».

В план учений входила отработка задач по розыску преступников, поиску без вести пропавших, картированию области произрастания дикорастущей конопли, а также по осуществлению захвата и сопровождению движущихся объектов с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Российские специалисты стали готовить беспилотники к работе. Из салона минивэна вынесли несколько огромных пластиковых ящиков.

Фото Юрия Кузьминых. С таких треног и запускают беспилотники

— Система очень мобильная. Все подключается к обычному автомобильному аккумулятору. Теперь необходимо определить только направление ветра. Летательный аппарат собирается за несколько минут и выставляется на специальную треногу. Наша аппаратура позволяет работать одному оператору сразу с несколькими летательными аппаратами. Мы можем обнаруживать цель с высоты до трех километров. Также проведем с помощью БПЛА аэрофотосъемку местности. После его посадки и обработки данных составим карту этого района, — рассказал представитель фирмы гособоронзаказа России.

По команде несколько беспилотников взмыли в воздух и направились в сторону гор. Разглядеть их в небе практически невозможно. Через несколько минут они передали первые данные.

Вскоре в поле зрения оператора попала подозрительная машина. Начало учений быстро переросло в реальную работу спецслужб. Водитель легковушки, объезжая населенные пункты, двигался по проселочным дорогам. По всей видимости, хотел объехать милицейские посты.

Фото Юрия Кузьминых. Оператор беспилотника

Автомобиль двигался со стороны гор в сторону берега. Сидевшие за мониторами специалисты взяли его под контроль. Подозрения только усилились, когда легковушка заехала в заросли облепихи прямо у озера. На экране было хорошо видно, что там ждала вторая иномарка. Из салона одной из легковушек вышли несколько человек. Они стали выгружать из багажника мешки.

«Браконьеры или заготовители наркотиков», — предположили оперативники.

По рации передали данные и координаты машин. На место выехала оперативная группа. Все с нетерпением ждали развязки событий. Вскоре в камеру беспилотника попали прибывшие милиционеры. Выяснилось, что криминала нет. Подозреваемыми оказались заготовители облепихи и скупщики. Тревога оказалась ложной.

Фото Юрия Кузьминых. Полученную с беспилотников информацию можно передавать мобильным бригадам милиции

— В ходе предстоящих учений нам предстоит показать представителям министерств и ведомств возможности беспилотных аппаратов. Например, для МЧС — это поиск пропавших туристов. У спасателей уходит много времени и сил на это. Также БПЛА востребованы пограничниками и таможенниками, ГСИН. Беспилотники можно использовать и в сельском хозяйстве: в мониторинге посевов, составлении карт местности и прокладке навигационных каналов, определении площадей для посадки той или иной культуры, — рассказал глава Программного офиса УНП ООН в Кыргызстане Андрей Селезнев.

В ближайшее время ожидаются поставки в Кыргызстан двух современных беспилотников для борцов с наркобизнесом.

Фото Юрия Кузьминых. Беспилотники могут помочь во многих сферах — сверху видно гораздо больше

«В ходе тренингов, которые мы провели для представителей всех заинтересованных министерств и ведомств, в том числе и Академии наук КР, показали, как обнаруживать посевы наркосодержащих культур. Для этого мы пригласили специалистов из российского института имени Лебедева. Чтобы наркоборцам обнаружить незаконные посевы, необходимо обследовать огромные территории. С помощью новейшей аппаратуры мы можем это сделать гораздо быстрее. Или, например, с высоты, не привлекая внимания, отследить все передвижения наркодельцов как днем, так и ночью. Поэтому беспилотники в этом деле не заменимы», — пояснил Андрей Селезнев.

Учения подошли к завершению. Беспилотникам дали команду на посадку. Через несколько минут они оказались над полигоном. Сбросив скорость и раскрыв парашюты, летательные аппараты благополучно закончили полет.

Напоследок российские производители показали еще одну новинку. Как известно, на любую навороченную технику есть свое противоядие. Бластер, похожий на оружие из фильма «Звездные войны», — гроза летательных аппаратов. Он выводит БПЛА из строя. Висевший над нами дрон, едва по нему произвели ультразвуковой выстрел, потерял управление и быстро оказался на земле.