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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 86 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 177 653

В Кыргызстане за сутки выявили 86 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 54 случая, Оше — 1, Чуйской области — 13, Таласской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 1.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 177 тысяч 653 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207545/
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