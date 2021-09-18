Как собрать ребенка в школу и не разориться. Мнения кыргызстанцев

Начался очередной учебный год. Школьникам, которые больше года учились онлайн из-за COVID-19, наконец разрешили вернуться в традиционный формат обучения.

Многие родители, начав подготовку к учебному году, в ужасе схватились за головы: подорожало буквально все. Кроме традиционных белой рубашки и черных брюк или юбки, а также тетрадок, ручек и карандашей, многим мамам и папам приходится докупать учебники. А они нынче тоже стоят недешево.

Редакция 24.kg поинтересовалась у кыргызстанцев, во сколько им обошлась подготовка к школе.

Спойлер: как показал опрос, в среднем на одного ребенка родители потратили 8-10 тысяч сомов. У большинства опрошенных двое и больше детей.