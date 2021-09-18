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Общество

Как собрать ребенка в школу и не разориться. Мнения кыргызстанцев

Начался очередной учебный год. Школьникам, которые больше года учились онлайн из-за COVID-19, наконец разрешили вернуться в традиционный формат обучения. 

Многие родители, начав подготовку к учебному году, в ужасе схватились за головы: подорожало буквально все. Кроме традиционных белой рубашки и черных брюк или юбки, а также тетрадок, ручек и карандашей, многим мамам и папам приходится докупать учебники. А они нынче тоже стоят недешево. 

Редакция 24.kg поинтересовалась у кыргызстанцев, во сколько им обошлась подготовка к школе. 

Спойлер: как показал опрос, в среднем на одного ребенка родители потратили 8-10 тысяч сомов. У большинства опрошенных двое и больше детей. 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207541/
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