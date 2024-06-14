Караколу нужна новая школа, в старой нет столовой и спортзала

В школе № 15 имени Карга Мендегул уулу в микрорайоне «Восход» города Каракола нет столовой, актового и спортивного залов. Об этом депутатам парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщил директор учебного заведения.

В работе выездного заседания участвуют полпред в области Уланбек Далиев, а также представители соответствующих министерств.

Министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева отметила, что планируется построить новое здание, есть два варианта проекта, один из них на 500 ученических мест (215 миллионов сомов), второй — на 750 ученических мест (450 миллионов сомов).

В свою очередь директор школы проинформировал, что 1,3 тысячи детей обучаются в три смены, добавив, что необходимо построить здание на 750 ученических мест. По его словам, в старом здании нет столовой, актового и спортивного залов. Народные избранники подчеркнули, что необходимо строить школу с перспективой на пять лет.

Фото пресс-службы ЖК. Проекты школы

Депутаты ознакомились с состоянием медицинского колледжа имени академика Исы Ахунбаева. Здесь обучаются более 1 тысячи студентов.

Директор колледжа Султан Жоомартов отметил, что здание учебного учреждения нуждается в ремонте отопительной системы, зимой используют обогреватели. Он сказал, что необходимо провести капитальный ремонт учебного корпуса и общежития колледжа. Коллектив учебного заведения также обозначил вопрос о заработной плате.

Лидер фракции Бактыбек Сыдыков ответил, что вопрос о капитальном ремонте здания колледжа будет рассмотрен с участием представителей соответствующих министерств.