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Власть

В селе Ажек открыли школу, построенную за 67 миллионов сомов

В селе Ажек Ала-Букинского района Джалал-Абадской области открыли школу, построенную за 67 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Учебное заведение рассчитано на 225 мест. Торага Нурланбек Шакиев отметил, что особое внимание государства уделяется сфере образования, реализуются крупные проекты.

«За последние годы введено в эксплуатацию более 200 новых школ. Кроме того, учителям повышают зарплаты и оказывается необходимая поддержка. Конечно, это не предел, впереди еще много работы. Ведь зарплата педагогов не должна быть меньше, чем у депутатов и министров. Только тогда мы сможем привлечь в школу лучших учителей и повысить качество образования», — сказал он.

Нурланбек Шакиев вручил новой школе сертификат на 300 тысяч сомов и пожелал успехов педагогам.

Спикера в рабочей поездке сопровождают депутат Азизбек Турсунбаев, полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев, заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев и заместитель министра финансов Эрнст Калдыбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296726/
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