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Общество

Горводоканал Кара-Балты грозит отключениями. Абоненты задолжали более 800 тысяч

Общая сумма задолженности абонентов Кара-Балты перед Водоканалом составила 847 тысяч 272 сома. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Мы призываем жителей оплатить образовавшуюся задолженность по питьевой воде и сбросу сточных вод до 30 сентября. В противном случае долг будет взыскан через судебные органы, также будут производиться отключения от водопроводных сетей», — сообщили в мэрии.

Всего в списке должников больше 180 абонентов. По всем вопросам, касающимся задолженностей и обеспечения питьевой водой, в мэрии просят обращаться по номеру 0554225503.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207448/
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