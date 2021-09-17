На срочную службу планируют призвать более 3 тысяч человек, на альтернативную — более 10 тысяч. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления призыва Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Канатбек Шамыров.

По его словам, в первую очередь в войска будут призывать кыргызстанцев старших возрастов (от 20 лет), окончивших вузы, спузы.

Канатбек Шамыров отметил, что все граждане призывного возраста от 18 до 25 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, обязаны прибыть в военные комиссариаты по месту жительства.

Отметим, что осенний призыв в Кыргызстане начинается 1 сентября.