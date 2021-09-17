COVID-19 в мире. Заразились более 227 миллионов, умерли более 4,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 666 тысяч 155 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 227 миллионов 19 тысяч 435 человек. Больше всего зараженных в США (41 миллион 784 тысячи 61), Индии (33 миллиона 347 тысяч 325), Бразилии (21 миллион 69 тысяч 17), Франции (7 миллионов 21 тысяча 91), Великобритании (7 миллионов 373 тысячи 451), России (7 миллионов 110 тысяч 656), Турции (6 миллионов 766 тысяч 978), Аргентине (5 миллионов 234 тысячи 851), Иране (5 миллионов 378 тысяч 408), Колумбии (4 миллиона 936 тысяч 52), Испании (4 миллиона 926 тысяч 324), Италии (4 миллиона 623 тысячи 155) и Германии (4 миллиона 127 тысяч 174).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 669 тысяч 775. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 377 человек. В том числе в США всего скончались 669 тысяч 996 человек, Бразилии — 589 тысяч 246, Индии — 443 тысячи 928, Мексике — 270 тысяч 348, России — 192 тысячи 340, Великобритании — 135 тысяч 134 и Италии — 130 тысяч 167.

В Кыргызстане зарегистрировали 177 тысяч 567 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 928 тысяч 341, Узбекистане — 166 тысяч 644, Таджикистане — 17 тысяч 484.