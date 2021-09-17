10:09
USD 84.80
EUR 99.82
RUB 1.17
Общество

В Кара-Балте во Всемирный день чистоты проведут городской субботник

В Кара-Балте 18 сентября проведут общегородской субботник, приуроченный ко Всемирному дню чистоты. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Более 180 стран мира в этот день выйдут на акцию планетарного масштаба по уборке мусора. Кыргызстан будет принимать в ней участие четвертый раз подряд. Призываем каждого жителя не только Кара-Балты, но и всей нашей прекрасной страны присоединиться к экологическому движению, чтобы сделать ее еще чище и лучше», — сообщили в мэрии.

пресс-службы мэрии Кара-Балты
Фото пресс-службы мэрии Кара-Балты

Отмечается также, что вместе с горожанами на уборку выйдут и все муниципальные службы и частные организации.

Напомним, ранее кабинет министров Кыргызстана присоединился к международной экологической акции. Также в рамках подготовки к масштабному мероприятию в этом году общественный фонд «Эко Деми», организующий экологическую акцию, разработал виртуальную карту самых загрязненных территорий в городах и регионах республики, на уборку которых будут направлять волонтеров.

По Бишкеку определено 100 точек. Это большие стихийные свалки в местах отдыха, которые будут убирать активисты. Участником акции может стать любой желающий, граждане могут убрать территорию вокруг своих домов, в парках и местах отдыха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207370/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Всемирный день чистоты. Волонтеры проведут республиканский субботник
Завтра в городе Ош пройдет субботник
В Бишкеке прошел общегородской субботник. Кто участвовал в уборке столицы
Жители микрорайонов Кара-Балты задолжали за комуслуги более 2 миллионов сомов
На улицах Кара-Балты установят 68 камер видеонаблюдения
В Кара-Балте из-за сильного ветра дерево упало на проезжую часть дороги
Больше 15 грузовиков мусора собрали на берегах Карабалтинки
Сотрудники мэрии Бишкека и Ошского рынка очищают русло реки Ала-Арчи
Мэрия Кара-Балты подала иск в суд на депутата СДПК Нурмухамата Тохтыева
Более 700 тонн мусора собрали в городе Ош во время субботника
Популярные новости
Незаконные высотки. Около 60&nbsp;незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
Пригородные бусики. Пассажиры штурмом берут маршрутки, а&nbsp;у&nbsp;Минтранса все хорошо Пригородные бусики. Пассажиры штурмом берут маршрутки, а у Минтранса все хорошо
Десятки тысяч боевиков&nbsp;ИГ сосредоточены на&nbsp;границе со&nbsp;странами Центральной Азии Десятки тысяч боевиков ИГ сосредоточены на границе со странами Центральной Азии
Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова наказать политиков Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова наказать политиков
Бизнес
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
В&nbsp;Бишкеке пройдет первый форум по&nbsp;электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021 В Бишкеке пройдет первый форум по электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021
Выгодные агрокредиты в&nbsp;честь 20-летия KICB Выгодные агрокредиты в честь 20-летия KICB
17 сентября, пятница
10:00
В Новый год с новым парламентом. Оптимистичный прогноз Кайрата Маматова В Новый год с новым парламентом. Оптимистичный прогноз...
09:57
В Бишкеке сгорела точка быстрого питания
09:54
Продал чужие машины и квартиру. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве
09:49
Дастан Бекешев попросил президента проявить снисхождение
09:44
Саммиты ОДКБ и ШОС. Президенты собрались на неформальный банкет