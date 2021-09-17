В Кара-Балте во Всемирный день чистоты проведут городской субботник

В Кара-Балте 18 сентября проведут общегородской субботник, приуроченный ко Всемирному дню чистоты. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Более 180 стран мира в этот день выйдут на акцию планетарного масштаба по уборке мусора. Кыргызстан будет принимать в ней участие четвертый раз подряд. Призываем каждого жителя не только Кара-Балты, но и всей нашей прекрасной страны присоединиться к экологическому движению, чтобы сделать ее еще чище и лучше», — сообщили в мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Кара-Балты

Отмечается также, что вместе с горожанами на уборку выйдут и все муниципальные службы и частные организации.

Напомним, ранее кабинет министров Кыргызстана присоединился к международной экологической акции. Также в рамках подготовки к масштабному мероприятию в этом году общественный фонд «Эко Деми», организующий экологическую акцию, разработал виртуальную карту самых загрязненных территорий в городах и регионах республики, на уборку которых будут направлять волонтеров.

По Бишкеку определено 100 точек. Это большие стихийные свалки в местах отдыха, которые будут убирать активисты. Участником акции может стать любой желающий, граждане могут убрать территорию вокруг своих домов, в парках и местах отдыха.