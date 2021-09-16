Цифровизация. Минобразования хочет создать «Электронную школу»

Министерство образования и науки объявило тендер на разработку общеобразовательной платформы «Электронная школа» на базе автоматизированной информационной системы «Умная школа». Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на эти цели ведомство планирует потратить 8 миллионов 923 тысячи 350 сомов.

Как отмечается в техническом задании, платформа создается с целью предоставления государственной образовательной электронной платформы среднего образования; перевода в цифровой формат начального общего и среднего общего образования; всех документов и отчетности в школах в электронный формат; повышения квалификации учителей школ.

В ведомстве считают, что «Электронная школа» позволит гражданам получить образование, если они не могут сделать это в традиционном режиме, а при успешном окончании обучения получить свидетельство об основном общем и аттестат о среднем общем образовании. Кроме того, родители в режиме реального времени смогут знакомиться с успеваемостью ребенка и его посещаемостью.