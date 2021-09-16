Кыргызстанцу отказали во въезде в Казань. Его вернут на родину ближайшим рейсом

Студента из Кыргызстана, которого накануне не впустили в Россию, вернут на родину. Об этом 24.kg сообщили в посольстве КР в РФ.

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По его данным, 20-летнего парня отправят в Кыргызстан до урегулирования вопроса, связанного с ограничением на въезд в Россию.

Известно, что студент в период последнего пребывания в РФ два раза нарушил Правил дорожного движения и ему выписали административные штрафы, которые оплачены.

По закону, власти России имеют право не разрешить въезд иностранным гражданам, если у них есть два или более административных нарушений.

«Отметим, что на горячую линию консула (+79251155047), функционирующую круглосуточно, информация о кыргызстанце не поступала. Посольство убедительно просит граждан Кыргызстан перед вылетом в Россию обязательно проверять на сайте ГУВМ МВД наличие возможных оснований для неразрешения въезда иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии МВД России», — говорится в сообщении.

Ранее читательница 24.kg сообщала, что ее сына со вчерашнего дня держат в аэропорту Казани и не пропускают в Россию.