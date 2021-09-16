Кыргызстанцу отказали во въезде в Казань. Его вернут на родину ближайшим рейсом

Студента из Кыргызстана, которого накануне не впустили в Россию, вернут на родину. Об этом 24.kg сообщили в посольстве КР в РФ.
По его данным, 20-летнего парня отправят в Кыргызстан до урегулирования вопроса, связанного с ограничением на въезд в Россию.
Известно, что студент в период последнего пребывания в РФ два раза нарушил Правил дорожного движения и ему выписали административные штрафы, которые оплачены.
По закону, власти России имеют право не разрешить въезд иностранным гражданам, если у них есть два или более административных нарушений.
«Отметим, что на горячую линию консула
Ранее читательница 24.kg сообщала, что ее сына со вчерашнего дня держат в аэропорту Казани и не пропускают в Россию.