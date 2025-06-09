22:39
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Молодежный театр «Учур» из Кыргызстана представит в Казани свой спектакль

Молодежный театр «Учур» из Кыргызстана представит в Казани свой спектакль. Труппа принимает участие в XVII Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз». Об этом сообщается на сайте Театра Камала.

Уточняется, что мероприятие пройдет с 9 по 22 июня и соберет более 15 театральных коллективов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и национальных республик России: Адыгея, Алтай, Крым, Татарстан, Хакасия, Чечня, Чувашия и Якутия.

В рамках международного фестиваля «Науруз» пройдет специальная программа XI Международной театральной Олимпиады, состоящая из театров Башкортостана, Бразилии, Греции, Марий-Эл, Турции, Татарстана и ЮАР.

Молодежный театр «Учур» покажет зрителям постановку «Любовь и голуби» завтра, 10 июня, на малой сцене Театра Камала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332046/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке открылся V Международный детский фольклорный фестиваль «Наристе»
В Бишкеке стартует детский фольклорный фестиваль «Наристе»
Бишкекте «Дүйнө элдеринин эпостору» фестивалы өтүп жатат
Бишкекте дүйнө элдеринин эпосторунун VIII эл аралык фестивалы өтөт
В Бишкеке пройдет пятый, юбилейный фестиваль международных звезд балета
В Бишкеке пройдет VIII Международный фестиваль эпосов народов мира
В Бишкеке пройдет II международный фестиваль «Виват, рояль!»
В КР пройдет Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки «Рух санат»
В городе Ош прошел фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню книги
В Баткенском районе прошел фестиваль «Цветение абрикоса»
Популярные новости
Как отметить Курман айт. Правила, условия и&nbsp;требования праздника Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;каждого жителя приходится не&nbsp;менее 228 килограммов мусора В Кыргызстане на каждого жителя приходится не менее 228 килограммов мусора
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
В&nbsp;России и&nbsp;Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с&nbsp;потерей памяти В России и Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с потерей памяти
Бизнес
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
9 июня, понедельник
22:23
Молодежный театр «Учур» из Кыргызстана представит в Казани свой спектакль Молодежный театр «Учур» из Кыргызстана представит в Каз...
22:01
Ремонт теплосети в Бишкеке. Закрывается участок улицы Жукеева-Пудовкина
22:00
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
21:41
Власти по меньшей мере 18 городов Ирана ввели запрет на выгул собак
21:20
Мэрия оштрафовала водителей за парковку на зеленых зонах на 11 тысяч сомов