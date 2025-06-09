Молодежный театр «Учур» из Кыргызстана представит в Казани свой спектакль. Труппа принимает участие в XVII Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз». Об этом сообщается на сайте Театра Камала.

Уточняется, что мероприятие пройдет с 9 по 22 июня и соберет более 15 театральных коллективов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и национальных республик России: Адыгея, Алтай, Крым, Татарстан, Хакасия, Чечня, Чувашия и Якутия.

В рамках международного фестиваля «Науруз» пройдет специальная программа XI Международной театральной Олимпиады, состоящая из театров Башкортостана, Бразилии, Греции, Марий-Эл, Турции, Татарстана и ЮАР.

Молодежный театр «Учур» покажет зрителям постановку «Любовь и голуби» завтра, 10 июня, на малой сцене Театра Камала.