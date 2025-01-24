Граждане Кыргызстана могут урегулировать свое положение без выезда из России

Иностранцам, находящимся в Российской Федерации, напомнили о новых правилах. Об этом сообщило посольство Кыргызстана в России.

Накануне, 23 января, сотрудники диппредставительства приняли участие в онлайн-встрече с начальником Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентиной Казаковой и представителями дипмиссий стран СНГ.

«Встречу организовали в целях разъяснения положений Указа президента Российской Федерации, устанавливающего временные меры по урегулированию правового положения иностранцев, в том числе граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории России, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц», — говорится в сообщении.

Напомним, документом устанавливается, что иностранные граждане, находящиеся в РФ с нарушением режима пребывания, с 1 января по 30 апреля 2025 года обязаны самостоятельно выехать за пределы России или урегулировать свое правовое положение в этом государстве.

Посольство обратило внимание граждан КР на возможность урегулирования своего положения без выезда из РФ.

Для этого необходимо до 30 апреля включительно обратиться в территориальные органы МВД России с соответствующим заявлением о продлении срока временного пребывания в стране и предоставить заверенную работодателем копию трудового или гражданско-правового договора.

Кроме того, граждане Кыргызской Республики должны соответствовать следующим условиям:

— предоставить свои биометрические данные (пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование) либо пройти идентификацию по биометрическим данным;

— пройти медицинское освидетельствование;

— не иметь задолженности по обязательным платежам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В отношении гражданина КР, обращающегося с заявлением о продлении срока временного пребывания, будет рассматриваться вопрос о привлечении его к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа без административного выдворения за пределы РФ. Посольство призывает кыргызстанцев, находящихся в России, более ответственно подойти к вопросу своего законного пребывания в стране и своевременно обратиться в компетентные российские органы во избежание негативных последствий.