Мигранты в РФ могут урегулировать свой статус до 10 сентября 2025 года

Срок легализации пребывания в РФ продлеваться не будет. Об этом на странице в Facebook сообщил посол Кыргызской Республики в РФ Кубанычбек Боконтаев.

Он напомнил, что с начала текущего года в Российской Федерации вступили в силу новые миграционные требования.

«Согласно новым правилам, всем иностранным гражданам, находящимся на территории России, в том числе гражданам Кыргызской Республики, предоставлена возможность легализовать свое пребывание до 10 сентября 2025 года. Этот срок — последний, и продлеваться не будет», — подчеркнул посол в своем обращении.

Отмечается, что мигранты попавшие в контрольный реестр за нарушение миграционного законодательства тоже могут урегулировать свой статус до 10 сентября 2025.

«Если вы находитесь на территории Российской Федерации и попали в контрольный реестр за нарушение миграционного законодательства, просим вас обратиться в территориальные миграционные подразделения и урегулировать свой правовой статус до 10 сентября», — сказал Кубанычбек Боконтаев.

Посольство Кыргызстана в Российской Федерации напоминает, что заключение трудового договора — это основное требование. На основании трудового договора будет продлен срок действия миграционной карты.

Кыргызстанцев призвали не терять времени и пройти легализацию в отведенный срок, отметив, что ближе к окончанию срока в миграционных подразделениях возможны очереди.