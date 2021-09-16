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Общество
Сюжет: COVID-19

Евросоюз решил создать новое агентство для борьбы с пандемиями в будущем

Европейский союз решил создать новый орган по борьбе с пандемиями. Об этом сообщили зарубежные СМИ. Таким образом, планируется избежать повторения ошибок, которые помешали начать борьбу с COVID-19 раньше.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что новое агентство получило название Управление готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA).

«Новый орган должен стать европейским эквивалентом Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок США, или BARDA, федерального агентства здравоохранения, которое занимается разработкой вакцин и обеспечивает готовность к пандемии», — говорится в сообщении.

До 2027 года агентство получит финансирование в размере 50 миллиардов евро и будет работать вместе с существующими учреждениями здравоохранения ЕС, Европейским центром по контролю за заболеваниями и Европейским агентством по лекарственным средствам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207296/
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