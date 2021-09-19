В Кыргызстане лечение от коронавирусной инфекции получает 1 тысяча 475 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 881 человек, в больницах — 594. В том числе 47 человек — в крайне тяжелом состоянии, 180 — в тяжелом. Состояние 336 больных (или 61,6 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 78 человек, из них в Бишкеке — 42, Оше — 1, Чуйской области — 6, Таласской — 1, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 12, Баткенской — 6.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 172 тысячи 189 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.